Ostia e Fiumicino sotto assedio | otto arresti Hashish nelle buste del formaggio e ristoranti a scrocco

Nella zona di Ostia e Fiumicino sono stati eseguiti otto arresti e otto procedimenti di denuncia. Durante le operazioni sono stati sequestrati vari quantitativi di hashish nascosti in buste di formaggio e sono stati individuati ristoratori che avevano collegato illegalmente l’energia elettrica. Le forze dell’ordine hanno inoltre rinvenuto sostanze stupefacenti e dato esecuzione a diverse misure cautelari.

Otto arresti, otto denunce, droga sequestrata e persino ristoratori che rubavano la corrente. Il litorale romano è sotto assedio. Dopo l’esplosione della bomba carta sabato scorso fuori dal negozio di Carlo Bosio, torna alta l'attenzione su Ostia che, nella giornata di ieri, hanno cinto d'assedio.🔗 Leggi su Romatoday.it

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