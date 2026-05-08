In Italia, le discussioni sui fondi pubblici destinati alla sanità continuano a suscitare attenzione. Recentemente, il sindaco di Cosenza ha affermato che i 346 milioni di euro promessi dal presidente regionale non sarebbero stati reali. Nel frattempo, si parla anche di possibili rischi di perdita dei finanziamenti dell’INAIL, legati alla mancata consegna dei progetti e alle conseguenti ripercussioni sulla liquidità disponibile.

? Punti chiave Perché i fondi INAIL potrebbero sparire prima ancora di arrivare?. Come influisce la mancata consegna dei progetti sulla disponibilità economica?. Chi ha deciso lo spostamento del sito verso Arcavacata?. Quali sono le reali procedure burocratiche che bloccano i 346 milioni?.? In Breve Il DPCM 237 del 14 settembre 2022 regola i finanziamenti INAIL per l'edilizia sanitaria.. I fondi INAIL dipendono dalla valutazione tecnica dei progetti non ancora consegnati all'ente.. Il Comitato No Scippo e il sindaco di Cosenza contestano il sito di Arcavacata.. La controversia sul posizionamento del sito prosegue ininterrottamente dal 2017.. Giuseppe Ciacco accusa Roberto Occhiuto di aver mentito sulla disponibilità di 346 milioni di euro per il nuovo ospedale di Cosenza, contestando anche lo spostamento del sito verso Arcavacata a Rende.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale Cosenza, Ciacco: «I 346 milioni di Occhiuto non esistono»

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