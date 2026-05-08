Osimo piano Erap | 29 nuovi alloggi popolari in via Garibaldi

A Osimo, il piano Erap prevede la realizzazione di 29 nuovi alloggi popolari in via Garibaldi. I lavori sono in corso e si prevede che le consegne avvengano entro quest'anno. La costruzione interessa un'area vicina alla stazione, ma al momento non sono stati comunicati dettagli specifici sul possibile impatto sulla zona. La realizzazione di queste abitazioni rientra in un progetto di edilizia sociale promosso dall'ente competente.

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? Domande chiave Come influirà questo investimento sulla zona della stazione di Osimo?. Quando verranno consegnate le chiavi dei nuovi appartamenti in via Garibaldi?. Chi gestirà concretamente l'emergenza abitativa tra Erap e il Comune?. Perché la sindaca ha insistito su una collaborazione con il nuovo presidente?.? In Breve Investimento di 5.496.086,41 euro per l'acquisto degli appartamenti in via Garibaldi.. Incontro tra il presidente Fagioli, la sindaca Glorio e la vicesindaca Andreoni.. Contratto preliminare previsto entro giugno con fine cantieri programmata per estate 2027.. Consegna chiavi agli inquilini prevista entro il dicembre 2027 per l'area stazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Osimo, piano Erap: 29 nuovi alloggi popolari in via Garibaldi Notizie correlate Pesaro, piano da 8,6 milioni: nuovi alloggi e manutenzione ErapIl presidente dell’Erap Marche, Tommaso Fagioli, ha effettuato un sopralluogo presso i cantieri gestiti dall’ente a Pesaro per monitorare gli... Leggi anche: Piano casa, si parte. Meloni: “100mila nuovi alloggi in 10 anni. E subito 60mila alloggi popolari ristrutturati” (video)