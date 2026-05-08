Osimo notte di caos | vandali distruggono il verde e colpiscono i privati

Nella notte, alcuni vandali hanno danneggiato aree verdi pubbliche e colpito proprietà private in diverse zone della città. Sono stati segnalati danni alle strutture di due quartieri, Casenuove e Astea, con rotture e segni di scasso visibili sugli immobili. Le forze dell'ordine stanno ancora lavorando per identificare i responsabili e ricostruire l'esatta sequenza degli eventi.

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? Punti chiave Chi ha colpito le abitazioni private dopo aver distrutto il verde?. Come sono stati identificati i danni alle strutture di Casenuove e Astea?. Quali misure proporrà l'assessore per proteggere i nuovi spazi pubblici?. Perché i vandali hanno scelto proprio queste zone di Osimo?.? In Breve Vandalismo recente colpisce staccionata di Casenuove e casetta dell'acqua di Astea.. L'assessore Lorenzo Bottegoni propone nuovi spazi di aggregazione per i giovani.. Danni alle abitazioni causati da calci alle porte di privati cittadini.. Necessità di maggiore sorveglianza e coinvolgimento delle famiglie nel territorio.. I vandali hanno colpito il centro storico di Osimo trapassando il decoro urbano con lo sversamento di piante e la distruzione di vasi ornamentali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Osimo, notte di caos: vandali distruggono il verde e colpiscono i privati Notizie correlate Brandizzo, vandali distruggono il nuovo campo da 40mila euroLe reti metalliche che delimitano il campo da calcio situato presso l’area fieristica di Brandizzo sono state pesantemente danneggiate da atti... Assaltato un bar di via Abbeveratoia: i vandali distruggono la vetrata d'ingresso"Triste risveglio per il proprietario del Nitro Kar Caffè di Via Abbeveratoia - si legge in una nota di Futuro Nazionale - che ha trovato le vetrine...