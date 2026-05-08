Oscar della salute | menzione speciale per il Comune di Bari In particolare per la Casa delle bambine e dei bambini

Durante la cerimonia ufficiale tenutasi presso Montecitorio, il Comune di Bari ha ricevuto l’“Oscar della Salute” con una menzione speciale rivolta alla Casa delle bambine e dei bambini. La premiazione ha riconosciuto l’impegno dell’amministrazione comunale nel settore sanitario e sociale. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di diversi enti pubblici e privati legati alla promozione della salute.

Di Vito Piepoli: Il Comune di Bari è stato insignito dell’“Oscar della Salute”, con una menzione speciale per il coinvolgimento e la partecipazione, nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi presso Montecitorio. Il riconoscimento ottenuto rappresenta un importante attestato del valore sociale e dell’impatto generato da un modello di intervento integrato, capace di rispondere in modo efficace e continuativo ai bisogni della comunità, promuovendo inclusione, salute e benessere. A rappresentare la città di Bari è stato il consigliere delegato alla salute, Giuseppe Cascella, che ha preso parte alla cerimonia di conferimento del prestigioso riconoscimento, assegnato a realtà istituzionali distintesi per l’impegno nella promozione della salute e del benessere delle comunità.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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