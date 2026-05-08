Ortona arrestati due giovani | truffavano una donna fingendosi agenti

Due giovani sono stati arrestati a Ortona con l'accusa di aver truffato una donna fingendosi agenti di polizia. Secondo quanto ricostruito, i due hanno contattato la vittima telefonicamente, fingendosi ufficiali e persuadendola a consegnare denaro e oggetti di valore. Durante il presunto episodio di rapimento simulato, sarebbero stati sottratti alcuni beni di valore dalla donna. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell'episodio.

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? Domande chiave Come hanno fatto i due giovani a ingannare la vittima?. Quali oggetti di valore sono stati sottratti durante il rapimento?. Perché il sindaco Di Nardo ha lanciato un allarme sociale?. Come può la popolazione difendersi da queste nuove chiamate fraudolente?.? In Breve Il sindaco Angelo Di Nardo ha lodato la tempestività della Squadra Mobile di Chieti.. L'azione criminale ha colpito la vittima tramite una telefonata fraudolenta iniziale.. Il sindaco Di Nardo punta sulla sensibilizzazione per contrastare nuovi schemi locali.. L'amministrazione di Ortona monitorerà il territorio per prevenire ulteriori truffe sociali.. Due giovani sono stati arrestati dalla Squadra Mobile della questura di Chieti a Ortona dopo aver truffato una donna spacciandosi per agenti delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ortona, arrestati due giovani: truffavano una donna fingendosi agenti Notizie correlate Alatri. Due giovani di Arnara muniti di camion ed escavatore sorpresi a rubare due ulivi secolari a una donna del posto. Arrestati dai CarabinieriQuest’ultima denunciava il furto di due piante di ulivo secolari che erano state espiantate dal suo podere. Leggi anche: Truffavano gli anziani fingendosi avvocati o forze dell’ordine, i carabinieri recuperano 50mila euro Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Truffa agli anziani a Ortona: due giovani arrestati in flagranza dalla Polizia; Si spacciano per finanzieri e si fanno consegnare l’oro: arrestati due giovani truffatori; Rapinarono gioiellerie (325mila euro) a Ravenna, malviventi arrestati: a incastrarli la 'sosta' in una rosticceria del Pescarese; Truffa nel Chietino, due giovani arrestati in flagranza dalla Polizia. Truffa nel Chietino, due giovani arrestati in flagranza dalla PoliziaUn 23enne della provincia di Napoli e un tunisino di 21 anni senza fissa dimora sono stati arrestati in flagranza dalla Squadra Mobile della Questura di Chieti dopo aver truffato una donna a Ortona. ( ... ansa.it Ortona: ennesima truffa ai danni di un’anziana, due arrestiLa Squadra Mobile di Chieti, unitamente ai colleghi del settore anticrimine- Commissariato di San Benedetto del Tronto, ha arrestato, in flagranza di reato, due uomini per truffa aggravata a danno di ... rete8.it https://www.cityrumorsabruzzo.it/chieti/arrestati-dalla-polizia-dopo-la-truffa-ai-danni-di-una-donna-il-plauso-del-sindaco-di-ortona.html - facebook.com facebook