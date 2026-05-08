Oroscopo le previsioni del weekend 9 e 10 maggio | energie vivaci con la Venere in Gemelli

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni dell'oroscopo per il fine settimana del 9 e 10 maggio 2026 indicano energie vivaci, grazie alla posizione di Venere in Gemelli e al passaggio della Luna da Acquario a Pesci. Si segnalano momenti di grande creatività e desiderio di condividere idee ed emozioni. Le influenze astrologiche di questi giorni portano entusiasmo e spingono a esprimersi con apertura e spontaneità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nell'oroscopo del weekend di sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 Venere in Gemelli e la Luna che passa da Acquario a Pesci parlano di grande creatività e voglia di condividere idee ed emozioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Oroscopo del weekend 25-26 aprile 2026: Venere e Urano accendono i GemelliIl weekend del 25 e 26 aprile 2026 è di quelli che si ricordano: Venere è appena entrata in Gemelli, Urano si prepara a seguirla proprio a cavallo...

Oroscopo di Paolo Fox del weekend 9 e 10 maggio per tutti i segni: Gemelli, attenzione al caosSecondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 9 e 10 maggio, i Gemelli vivranno un fine settimana ricco di incontri stimolanti, ma dovranno gestire la...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Oroscopo del giorno, le previsioni del 6 maggio segno per segno; Oroscopo del Giorno segno Leone del 8 Maggio 2026; Oroscopo Gemelli: le previsioni di Simon and the Stars della settimana dal 16 al 22 aprile 2026; Oroscopo Vergine Paolo Fox di oggi: le previsioni del 5 maggio.

oroscopo le previsioni delOroscopo, le previsioni del weekend 9 e 10 maggio: energie vivaci con la Venere in GemelliNell'oroscopo del weekend di sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 Venere in Gemelli e la Luna che passa da Acquario a Pesci parlano di grande creatività ... fanpage.it

oroscopo le previsioni delOroscopo Branko: le previsioni segno per segno per la settimana dal 7 al 13 maggio 2026Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo con l’Oroscopo di Branko ... superguidatv.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.