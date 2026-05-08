Oroscopo di oggi 8 maggio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Da feedpress.me 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 8 maggio 2026, le previsioni dell'oroscopo secondo Barbanera riguardano tutti i segni zodiacali. Per alcuni, si prevedono momenti di maggiore energia, mentre altri potrebbero affrontare sfide in ambito lavorativo o personale. L'astrologo ha aggiornato le sue previsioni specificando le tendenze per ogni segno, tra imprevisti e opportunità. La giornata si presenta con diverse possibilità di svolta, in base alle caratteristiche di ciascun segno zodiacale.

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A cura di Barbanera Aggiornato l'8 maggio 2026 Ariete. 213 – 204 Ritroviamo il bandolo della matassa, districando tutti quei fili intrecciati uno per uno. Mani e mente devono ritrovare armonia muovendosi in sincronia. Ogni gesto pratico si trasforma in apertura e respiro, permettendoci di procedere con più leggerezza. Toro. 214 – 205 Si apre uno spiraglio tangibile: qualcosa può finalmente prendere forma, se non diamo ascolto alla Luna che oggi ci rende un po’ troppo incerti. Plutone resta di traverso, ma Giove favorisce i progetti a lungo termine e la fiducia nelle nostre capacità.🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO DI APRILE 2026 per tutti i segni zodiacali (segno per segno)

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