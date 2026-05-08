Oroscopo di domani 9 maggio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Domani, 9 maggio 2026, vengono pubblicate le previsioni zodiacali secondo il quotidiano di Barbanera. Le previsioni coprono tutti i segni, a partire dall'Ariete, e sono state aggiornate l'8 maggio. Le indicazioni fornite si basano sulle interpretazioni dell'oroscopo e non includono analisi personali o approfondimenti psicologici. Il testo si rivolge a chi desidera conoscere le tendenze generali previste per la giornata.

A cura di Barbanera Aggiornato l'8 maggio 2026 Ariete. 213 – 204 Vecchie situazioni si illuminano sotto una luce nuova. Se ancora destano il nostro interesse, possiamo finalmente vedere ciò che prima ci sfuggiva. Lasciamo andare per fare spazio a possibilità inaspettate. Ogni scelta fatta con consapevolezza apre strade diverse. Toro. 214 – 205 Perché siamo attratti da ciò che ci destabilizza? Guardiamo alle tentazioni con onestà e non con paura, per scoprire ciò che vogliamo davvero. Plutone è intenso: desideri e prove di autocontrollo, ma l’amico Giove ci offre lucidità per incanalarli.🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO DI APRILE 2026 per tutti i segni zodiacali (segno per segno)

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