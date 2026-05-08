Orogel blindata | Piraccini forma i dipendenti contro i virus digitali

Un'azienda alimentare ha avviato un programma di formazione per i dipendenti, focalizzato sulla protezione contro i virus informatici. La formazione mira a prevenire i rischi legati alla sicurezza digitale e a garantire la continuità della produzione. Tra i temi trattati ci sono le modalità di attacco più comuni e gli errori quotidiani che possono compromettere la sicurezza dei sistemi informatici. La formazione si rivolge a tutto il personale coinvolto nella gestione dei dati e dei sistemi digitali dell'azienda.

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? Punti chiave Come può un virus informatico bloccare la catena del freddo?. Quali errori quotidiani dei tecnici mettono a rischio l'intera filiera?. Perché la sicurezza digitale è diventata importante quanto la manutenzione meccanica?. Cosa rischiano i lotti di ortaggi se i macchinari vengono hackerati?.? In Breve Formazione coinvolge sedi di Pievesestina, Ficarolo e lo stabilimento di Policoro.. Rischi informatici minacciano macchinari connessi e celle frigorifere nelle strutture produttive.. Attacchi digitali possono bloccare la catena del freddo e lotti di ortaggi.. Linee di lavorazione interconnesse espongono il ciclo produttivo a contaminazioni informatiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Orogel blindata: Piraccini forma i dipendenti contro i virus digitali Notizie correlate Cybersecurity, Piraccini docente d’eccezione ai corsi di OrogelI corsi sulla cibersicurezza sono obbligatori per le aziende di grandi dimensioni e facoltativi, ma consigliati, per quelle di dimensioni inferiori. Milano blindata: nuovi controlli digitali contro la mafia nei mercatiLa gestione del mercato alimentare milanese entra in una nuova fase di sicurezza con il rinnovo del protocollo per la legalità, valido per il...