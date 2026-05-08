Orlando | gli appuntamenti del fine settimana

Nel fine settimana, a Bergamo, sono previsti diversi appuntamenti che coinvolgono la comunità locale. La città ospiterà eventi e iniziative che spaziano tra momenti di confusione e deviazioni dalle consuete rotte, creando un quadro di attività variegate. Questi eventi si inseriscono in un periodo caratterizzato da situazioni di smarrimento e cambiamenti improvvisi, portando alla luce esperienze diverse e spesso impreviste.

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Bergamo. Momenti vitali di disorientamento, deviazioni da direzioni scontate che danno corpo ad una geografia sessuo-affettiva sono al centro della tredicesima edizione di ORLANDO, festival di arti performative e di cinema, che indaga su parole, diritti, sensibilità e soggettività, attraverso molteplici eventi che continuano fino a domenica 10 maggio. Sabato 9 e domenica 10 Performatorio ospita Orlando Shorts 2026 (ingresso gratuito, sabato 9 ore 11-14, domenica 10 ore 15-18), settima edizione della rassegna di cortometraggi che si confrontano su identità di genere, violenze, esperienze e narrazioni legate alla comunità queer, con la selezione curata da un gruppo di persone under 25.🔗 Leggi su Bergamonews.it Orlando Theme Parks Hit by Rare Freezing Cold This Weekend Notizie correlate Musei Civici, gli appuntamenti del fine settimanaSabato 28 febbraio e domenica 1° marzo 2026 nuovi appuntamenti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici, le... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Orlando: gli appuntamenti del fine settimana; Festival Orlando 2026; Dall’Orlando Furioso fatto a pezzi alle donne: gli appuntamenti del weekend al Museo delle Marionette; Festival ORLANDO 2026 a Bergamo: geografie sessuoaffettive, diritti e cultura queer al centro della 13ª edizione. Orlando: gli appuntamenti del fine settimanaPerformance, letture performative, film e festa. Si avvicina la conclusione della 13ª edizione del festival e Piazza della Libertà diventa scuola autogestita con Sottobanco, nuova istituzione fantas ... bergamonews.it ORLANDO. Festival di arti performative e di cinemaDal 5 al 10 maggio 2026 torna a Bergamo ORLANDO, alla sua 13°edizione: 6 giorni di iniziative culturali in 10 sedi cittadine, con oltre 20 appuntamenti e circa 30 artiste e artisti. Tra gli eventi più ... politicamentecorretto.com Ora al cinema, Antartica – Quasi una fiaba. Film d’esordio alla regia di Lucia Calamaro, con Silvio Orlando, Barbara Ronchi e Valentina Bellè. Una produzione Wildside, società del gruppo Fremantle, Indigo Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky I facebook Orlando Magic. Pre-partita. L'handshake tra Bitadze e Penda. I Magic sono avanti 3-1 nella seria con i Pistons perchè sono stupefacenti dentro e fuori dal campo. #NBAtipo x.com