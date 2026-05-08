Orlando | gli appuntamenti del fine settimana

Da bergamonews.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, a Bergamo, sono previsti diversi appuntamenti che coinvolgono la comunità locale. La città ospiterà eventi e iniziative che spaziano tra momenti di confusione e deviazioni dalle consuete rotte, creando un quadro di attività variegate. Questi eventi si inseriscono in un periodo caratterizzato da situazioni di smarrimento e cambiamenti improvvisi, portando alla luce esperienze diverse e spesso impreviste.

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Bergamo. Momenti vitali di disorientamento, deviazioni da direzioni scontate che danno corpo ad una geografia sessuo-affettiva sono al centro della tredicesima edizione di ORLANDO, festival di arti performative e di cinema, che indaga su parole, diritti, sensibilità e soggettività, attraverso molteplici eventi che continuano fino a domenica 10 maggio. Sabato 9 e domenica 10 Performatorio ospita Orlando Shorts 2026 (ingresso gratuito, sabato 9 ore 11-14, domenica 10 ore 15-18), settima edizione della rassegna di cortometraggi che si confrontano su identità di genere, violenze, esperienze e narrazioni legate alla comunità queer, con la selezione curata da un gruppo di persone under 25.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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