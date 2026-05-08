Un uomo è stato arrestato a Oristano con l'accusa di aver commesso violenze sessuali nella pineta di Torre Grande. Le autorità hanno identificato l'aggressore grazie a una foto fornita da una delle vittime, che lo ha riconosciuto. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze di sei donne coinvolte, analizzando i dettagli emersi per ricostruire gli eventi e sostenere le accuse. L'arresto è stato effettuato sulla base di queste evidenze.

? Punti chiave Come ha fatto una vittima a identificare l'aggressore con una foto?. Cosa hanno scoperto gli investigatori analizzando le testimonianze delle sei donne?. Perché la polizia sta indagando su altri possibili episodi nella pineta?. Quali misure adotterà la Squadra Mobile per garantire la sicurezza locale?.? In Breve Sei donne hanno denunciato molestie e aggressioni nella pineta di Torre Grande.. Identificazione avvenuta grazie alle foto scattate da una vittima a distanza di sicurezza.. Indagini condotte dal vice questore Samuele Cabizzosu per ricostruire gli episodi.. Soggetto trasferito nel carcere di Massama per prevenire nuove reiterazioni dei reati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oristano: arrestato per violenze sessuali nella pineta di Torre Grande

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