Ore 5.35 Tranquillo in bici elettrica lungo la superstrada

Alle 5.35 del mattino, un ciclista è stato visto percorrere in sella a una bici elettrica la ss75, conosciuta come la Centrale Umbra, che collega le città di Perugia e Foligno. Il percorso è stato effettuato lungo la superstrada da Collestrada in direzione di Foligno, in condizioni apparentemente tranquille. Non sono state segnalate altre persone coinvolte né incidenti in quel momento.

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“Ore 5.35. Tranquillo in bici elettrica percorre la ss75 (la Centrale Umbra, la superstrada che collega Perugia a Foligno), da Collestrada in direzione Foligno”. A denunciare l'accaduto è la pagina Facebook “L'perugino n'guastito”. “Te lo trovi davanti all'improvviso e può diventare.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment Notizie correlate Bollate, malfunzionamento della batteria: la bici elettrica prende fuocoCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... La batteria della bici elettrica prende fuoco: scoppia l'incendio nel garage del condominioLa batteria di una bici elettrica prende improvvisamente fuoco nel garage comune, causando danni e grande paura all'interno di un condominio.