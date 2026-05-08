Ore 14 torna a settembre? Le ipotesi

La stagione televisiva di Ore 14 si è conclusa, lasciando spazio al Giro d'Italia, mentre la programmazione serale continuerà fino al 5 giugno. Non sono ancora state confermate le date di ripresa del programma, e diverse ipotesi circolano riguardo al ritorno a settembre. La trasmissione ha avuto una pausa estiva, come di consueto, in attesa di annunci ufficiali sulla ripresa delle trasmissioni.

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Finisce la stagione televisiva pomeridiana di Ore 14 per lasciare spazio al Giro d'Italia, mentre quella serale proseguirà fino al 5 giugno IeriMilo Infanteha salutato i suoi telespettatori.Ore 14deve finire prima del previsto per lasciare spazio al Giro d’Italia. Si conclude così una stagione ricca, nella quale il conduttore è riuscito a coinvolgere molti telespettatori ed ha ottenuto anche la promozione serale. Infatti, un altro suo programma molto seguito, e che si occupa sempre di cronaca nera, èOre 14 di serache va in onda il venerdì. Questo proseguirà fino al 5 giugno, ma non è da escludere che possa subire un prolungamento. Chiude la trasmissione in modo trionfanteMilo Infanteche, passo dopo passo, ha realizzato ottimi ascolti.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ore 14 torna a settembre? Le ipotesi Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Ore 14 si ferma per il Giro d’Italia e non torna. Appuntamento a settembre Calendario scolastico Molise: lezioni dal 14 settembre, vacanze di Natale e Pasqua. Le date ufficiali approvate dalla Giunta regionaleLa Giunta regionale del Molise ha dato il via libera definitivo alle date per il prossimo anno scolastico 2026-2027. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Milo Infante, Ore 14 chiude sul più bello: stop lunghissimo dopo il boom d’ascolti; Ore 14 Sera su Rai 2: Pamela Genini e il delitto di Chiara Poggi; Torna giovedì 7 maggio Ore 14 Sera su Rai 2: dal caso di Pamela Genini al Delitto di Garlasco; Ore 14 Sera, Infante torna su Garlasco e Andrea Sempio convocato in Procura. Ore 14 chiude oggi ma torna in onda a giugno 2026?Ore 14 saluta il pubblico con l'ultima puntata in onda il 7 maggio 2026: le parole di Milo Infante stupiscono il pubblico ... ultimenotizieflash.com Torna giovedì 7 maggio Ore 14 Sera su Rai 2: dal caso di Pamela Genini al Delitto di GarlascoMentre il pomeridiano Ore 14 saluta oggi il suo pubblico con l’ultima puntata della stagione, il programma di Milo Infante non si ferma e prosegue in prima serata con la versione serale del talk. La p ... corrieredellumbria.it Collegati già dalle prime ore del mattino, buongiorno a tutti...weekend vicinissimo Programmi Io vi aspetto a Genzano per la 16esima edizione di #Rockperunbambino #fortiemozioni Titty - facebook.com facebook Paolini, sofferenza e lacrime: Jeanjean piegata dopo tre ore. “Grazie Roma” x.com