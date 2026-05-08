Alle 14 si interrompe la trasmissione di Ore 14, con la puntata numero 145 che segna la fine della stagione 20252026. Il talk di cronaca condotto da Milo Infante si ferma in anticipo rispetto al solito e riprenderà a settembre. La decisione di terminare anticipatamente riguarda la programmazione estiva, con il pubblico che dovrà aspettare alcuni mesi prima di rivedere il programma in onda.

È già tempo di saluti per Ore 14. Con la puntata numero 145 si è ufficialmente conclusa la stagione 20252026 del talk di cronaca condotto da Milo Infante, che dà appuntamento al pubblico a settembre. Una chiusura anticipata rispetto allo scorso anno, che segna la fine del ciclo pomeridiano su Rai 2 prima della consueta pausa estiva. Stop anticipato per lasciare spazio al Giro d’Italia. Come accade ogni anno, il programma del primo pomeriggio di Rai lascia spazio alla programmazione sportiva legata al Giro d’Italia, in programma dall’8 al 31 maggio. A differenza del 2025, quando Ore 14 era proseguito fino a giugno con chiusura a luglio, quest’anno la decisione è stata quella di anticipare la fine della stagione già al 7 maggio.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ore 14 si ferma per il Giro d’Italia: stop anticipato e ritorno a settembre

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