ORE 14 | INFANTE RADDOPPIA IN PRIMA SERATA E FESTEGGIA GLI ASCOLTI IN DIRETTA

Milo Infante ha ottenuto buoni risultati di ascolto nel suo programma pomeridiano su Rai2, Ore 14, che ha registrato numeri significativi. Questo successo si è ripetuto anche nella puntata speciale andata in onda in prima serata, dove Infante ha festeggiato in diretta il riscontro di pubblico. La trasmissione ha attirato un consistente pubblico televisivo, consolidando la posizione del programma nella fascia oraria.

Milo Infante ha segnato l’ennesimo boom di ascolti nel primo pomeriggio di Rai2 con il suo talk show Ore 14, premiato anche nell’appendice in prima serata. Il popolare giornalista della Tv di Stato aveva lanciato la trasmissione il 26 ottobre del 2020 con un format molto diverso da quello attuale dove il focus erano i problemi dei giovani. Ottima idea ma si poteva prevederne lo scarso successo, pur lodando le iniziali intenzioni. Stagione dopo stagione è diventato un talk di cronaca nera e gli ascolti sono arrivati. Quest’anno, complice una quasi ossessione del pubblico di ogni rete per il delitto di Garlasco, e altri casi come “il giallo della ricina” (vedi foto di copertina), si sono registrati picchi notevoli.🔗 Leggi su Bubinoblog

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