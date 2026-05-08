Ordine dei Medici di Caserta emozione e applausi per i professionisti con 40 e 50 anni di carriera

L'Ordine dei Medici di Caserta ha organizzato una cerimonia per celebrare i professionisti che hanno raggiunto i 40 e i 50 anni di iscrizione all'Albo. Durante l'evento sono stati consegnati riconoscimenti ufficiali e sono stati rivolti discorsi di ringraziamento. La giornata si è conclusa con momenti di emozione e applausi da parte dei presenti, in segno di apprezzamento per la lunga carriera dei medici coinvolti.

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Una giornata all’insegna dell’emozione, della memoria e del riconoscimento professionale quella organizzata dall’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta per celebrare i professionisti che hanno raggiunto i 40 e i 50 anni di iscrizione all’Albo.La cerimonia si è.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Caserta celebra i suoi medici: riconoscimenti per 40 e 50 anni di iscrizione all’Albo professionale Celebrati i medici "storici" reggini: premiati i professionisti con 50, 60 e 70 anni di laureaQuesta mattina si è svolta l’assemblea annuale dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Reggio Calabria, un... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Caserta celebra i suoi medici: riconoscimenti per 40 e 50 anni di iscrizione all’Albo professionale; Ordine Medici Caserta, evento per i 40-50 anni d’iscrizione all’albo; Sono oltre tremila gli invisibili della sanità piemontese. L’allarme dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Torino: Indispensabile superare la fase dell'emergenza; Caserta, l’Ordine dei Medici premia 208 professionisti per 40 e 50 anni di iscrizione. Caserta, l’Ordine dei Medici premia 208 professionisti per 40 e 50 anni di iscrizioneScopri tutti i dettagli riguardo Caserta, l’Ordine dei Medici premia 208 professionisti per 40 e 50 anni di iscrizione . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com ORDINE DEI MEDICI - Mezzo secolo di professione, il presidente Manzi premia i ‘veterani’12:58:21 Giovedì 7 maggio la cerimonia di premiazione organizzata dall’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta per celebrare i professionisti che hanno raggiunto i tragu ... casertafocus.net Caserta. Medici iscritti all’Albo da almeno 40 anni: giovedì riconoscimento per tutti all’hotel Vanvitelli Giovedì 7 maggio la cerimonia di premiazione organizzata dall’Ordine provinciale dei Medici Screenshot Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta per celebrar facebook