Ordine dei Medici di Caserta emozione e applausi per i professionisti con 40 e 50 anni di carriera
L'Ordine dei Medici di Caserta ha organizzato una cerimonia per celebrare i professionisti che hanno raggiunto i 40 e i 50 anni di iscrizione all'Albo. Durante l'evento sono stati consegnati riconoscimenti ufficiali e sono stati rivolti discorsi di ringraziamento. La giornata si è conclusa con momenti di emozione e applausi da parte dei presenti, in segno di apprezzamento per la lunga carriera dei medici coinvolti.
Una giornata all’insegna dell’emozione, della memoria e del riconoscimento professionale quella organizzata dall’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta per celebrare i professionisti che hanno raggiunto i 40 e i 50 anni di iscrizione all’Albo.La cerimonia si è.🔗 Leggi su Casertanews.it
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