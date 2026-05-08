Opposizioni j’accuse contro Ferretti

Quattro consiglieri di due gruppi di opposizione a Ventasso hanno espresso critiche nei confronti dell’amministrazione comunale guidata da Enrico Ferretti. I rappresentanti di ’Vivere Ventasso’ e ’Ventasso Insieme’ hanno commentato le recenti iniziative del Comune, definendole “strabilianti imprese”. Le loro osservazioni si concentrano sulle scelte dell’amministrazione, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

VENTASSO L’unione fa la forza: i quattro consiglieri di due gruppi di opposizione – Paolo Bargiacchi, Luca Cecchi ed Emiliano Pedrini per ’Vivere Ventasso’, Federico Franchini per ’Ventasso Insieme’ – criticano le "strabilianti imprese del Comune di Ventasso" guidato da Enrico Ferretti. "Credevamo che l’apice della goffaggine fosse stato raggiunto con la delibera di Giunta di incarico al legale per la querela a carico dell’opposizione (quale, a chi personalmente?) in effetti poi mai pervenuta e forse frutto di un bizzarro pensiero mega-dirigenziale; pensavamo che la partecipazione del sindaco e del suo vice ai mini-raduni in riva all’Enza...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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