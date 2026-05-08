Opicina | arriva il lenzuolo-biografia che narra una vita d’amore

A Opicina è stato donato un lenzuolo che racconta una vita attraverso parole e immagini, scritto da una contadina locale. Questo pezzo unico sarà esposto al Piccolo museo del diario, contribuendo a conservare una testimonianza di vita quotidiana. La domanda principale riguarda come una persona senza formazione specifica sia riuscita a trascrivere la propria storia su un tessuto. La provenienza del lenzuolo e il suo significato vengono ora condivisi con il pubblico.

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? Domande chiave Come ha fatto una contadina a scrivere la sua vita su un lenzuolo?. Chi ha donato questo reperto unico al Piccolo museo del diario?. Dove si può ammirare questo straordinario documento di memoria popolare?. Perché questo oggetto è diventato un simbolo di resistenza culturale?.? In Breve Incontro gratuito lunedì 11 maggio ore 18 presso il Borarium di Opicina. Guida Rossella Zanelli illustra il reperto del Piccolo museo del diario. Documento Gnanca na busia scritto dalla contadina Clelia Marchi di Poggio Rusco. Rino Lombardi presiede il Museo della Bora per valorizzare la memoria locale. Lunedì 11 maggio alle ore 18, il Borarium di Opicina ospiterà l’incontro gratuito intitolato Buona memoria, che presenterà un reperto unico proveniente dal Piccolo museo del diario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Opicina: arriva il lenzuolo-biografia che narra una vita d’amore Notizie correlate Leggi anche: Chi era Alain?Philippe Malagnac, il marito di Amanda Lear morto in un incendio: biografia, storia d’amore e vita privata “Gnanca na busia”: al Borarium di Opicina arriva il museo che custodisce le vite degli italianiFra taccuini delle trincee, lettere d’amore, diari chiusi con il lucchetto e racconti di migranti, c’è un lenzuolo a due piazze, riempito di fitte... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Gnanca na busia: al Borarium di Opicina arriva il museo che custodisce le vite degli italiani; Al Borarium di Opicina arriva il Piccolo museo del diario: appuntamento.