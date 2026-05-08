È disponibile online il videoclip di “Dance no more”, brano di Harry Styles tratto dal suo ultimo album “Kiss All The Time”. La regia è a cura di Colin Solal Cardo. Il video accompagna la pubblicazione della canzone, che fa parte della nuova produzione musicale dell’artista. La clip può essere visualizzata sui principali canali di streaming e piattaforme video.

MILANO – È online il video di “Dance no more” di Harry Styles, diretto da Colin Solal Cardo. Il brano è estratto dal nuovo album “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, che ha debuttato al primo posto della classifica FimiNiq degli album più venduti della settimana e della classifica cd, vinili e musicassette. L’album, che vede Kid Harpoon come produttore esecutivo ed è composto da 12 nuove tracce, è disponibile nelle versioni CD e LP Standard (su Sony Music Store e presso tutti i retailers), LP nero Esclusiva Discoteca Laziale (Indie Exclusive) ed LP blu Esclusiva La Feltrinelli (Blue Vinyl). Tracklist. 1. Aperture 2. American Girls 3. Ready, Steady, Go! 4.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Online il video di “Dance no more” di Harry Styles

Harry Styles Brings the SEX APPEAL in SHORT SHORTS in ‘Dance No More’ Video

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