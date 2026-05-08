Omicidio Vassallo l' Appello della Procura | Cagnazzo rinviato a giudizio

La Procura di Salerno ha presentato un appello contro la sentenza che aveva assolto il colonnello Cagnazzo dall’accusa di omicidio. La richiesta di rinvio a giudizio è stata avanzata dal pubblico ministero in accordo con la Procura generale presso la Corte di Appello. La decisione segue la lettura della sentenza emessa dal gup del tribunale di Salerno, che aveva chiuso il procedimento con un’ordinanza di assoluzione.

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Il colonnello Fabio Cagnazzo di nuovo rinviato a giudizio. E’ stata questa la richiesta della Procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno in accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello che hanno impugnato la sentenza emessa dal gup del tribunale di Salerno con la quale.🔗 Leggi su Casertanews.it CRONACA. OMICIDIO VASSALLO. IL TAR: “CAGNAZZO PUÒ TORNARE IN SERVIZIO” Notizie correlate Omicidio di Angelo Vassallo: appello alla Procura, chiesto il rinvio a giudizio di CagnazzoE' stato depositato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, ieri, l'atto di appello avverso la sentenza del Gup del Tribunale... Leggi anche: **Omicidio Vassallo: colpo di scena, Procura e Procura generale ricorrono contro proscioglimento Cagnazzo** Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Omicidio Vassallo, appello dei pm contro il proscioglimento del colonnello Cagnazzo; Omicidio Vassallo, Procura e Procura generale ricorrono in Appello contro proscioglimento del colonnello Cagnazzo; Delitto Vassallo, il giudice: non vi è alcun indizio o prova sul colonnello Fabio Cagnazzo; Omicidio Vassallo, Procura e Procura generale ricorrono in Appello contro proscioglimento del colonnello Cagnazzo. Omicidio Vassallo, appello della Procura: chiesto il rinvio a giudizio di CagnazzoNuovo colpo di scena sul caso giudiziario che si trascina dal 5 settembre 2010, quando il sindaco di Pollica fu ucciso ad Acciaroli a colpi di pistola ... ilroma.net Omicidio Vassallo: la Procura di Salerno ricorre contro il proscioglimento di CagnazzoLa Procura di Salerno ha presentato appello contro la sentenza con la quale il giudice per l'udienza preliminare ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del colonnello dei carabinieri Fa ... rainews.it #Cronaca Omicidio Vassallo, la Procura non si arrende: chiesto il processo per il colonnello Cagnazzo - facebook.com facebook Omicidio Vassallo, la Procura di Salerno ricorre: vuole Cagnazzo a giudizio. Il colonnello si rivolge a Nordio x.com