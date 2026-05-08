Gli avvocati di Andrea Sempio hanno dichiarato che, secondo una prima analisi dell’informativa finale dell’indagine, i documenti attestano la sua innocenza. La posizione degli avvocati si basa sui contenuti degli atti ufficiali relativi all’indagine sull’omicidio Poggi. Finora, non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli specifici sui punti che confermerebbero questa tesi. La vicenda giudiziaria prosegue con l’analisi degli elementi raccolti.

«Da una prima lettura dell’informativa finale dell’inchiesta emerge la conferma dell’innocenza di Andrea Sempio ». Lo ha dichiarato l’avvocata Angela Taccia, che assiste il 38enne, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, insieme al legale Liborio Cataliotti. La posizione della difesa Secondo quanto riferito dai difensori, gli elementi raccolti dai carabinieri nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura di Pavia confermerebbero l’estraneità ai fatti dell’indagato. «Stiamo comunque valutando tutto con serietà», ha precisato la legale. La richiesta di cautela «In queste ore stiamo lavorando al fine di ottenere il prima possibile tutti gli atti e i documenti raccolti in questo anno di indagine», spiegano ancora i difensori, evidenziando che saranno giorni di intenso lavoro e approfondimento.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Omicidio Poggi, i legali di Sempio: “Dagli atti emerge la sua innocenza”

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