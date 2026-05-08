Omicidio Iannitti completata l' autopsia Verifiche sui cellulari la salma resta ancora sequestrata

A Sessa Aurunca prosegue il dolore per la morte di Vincenzo Iannitti, scomparso il 18 marzo e ritrovato senza vita circa un mese dopo. È stata completata l’autopsia sul corpo del giovane, mentre sono in corso verifiche sui suoi cellulari. La salma rimane sotto sequestro. La procura sta occupandosi delle indagini per chiarire le cause della morte.

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Resta profondo il dolore a Sessa Aurunca per la tragica morte di Vincenzo Iannitti, il giovane scomparso lo scorso 18 marzo e ritrovato senza vita circa un mese dopo. Nelle ultime ore è stato completato l’esame autoptico disposto dalla Procura, ma la salma non è stata ancora restituita ai.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Sequestrata la salma del bimbo, nei prossimi giorni l’autopsiaTempo di lettura: < 1 minuto E’ stata completato, nel l’ospedale Monaldi di Napoli, il sequestro, da parte del Nas di Napoli, della salma del piccolo... Omicidio Iannitti: rinviati i rilievi per il maltempo, attesa per l’autopsiaSlittano a causa del maltempo i rilievi scientifici nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Vincenzo Iannitti, il 20enne ucciso nei giorni scorsi... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Vairano Patenora – Serata di follia nella movida, bloccata giovane donna (il video). Omicidio Iannitti, completata l'autopsia. Verifiche sui cellulari, la salma resta ancora sequestrataProseguono le indagini sul delitto del 20enne. Accertamenti sui cellulari della vittima e delle persone coinvolte. Avviata una raccolta fondi per sostenere la famiglia ... casertanews.it Omicidio Iannitti: rinviati i rilievi per il maltempo, attesa per l’autopsiaSlittano a causa del maltempo i rilievi scientifici nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Vincenzo Iannitti, il 20enne ucciso nei giorni scorsi a Sessa Aurunca. Le operazioni, previste presso l’ ... casertanews.it