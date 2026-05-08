omicidio diabolik calderon assolto in appello

I giudici della Corte d’assise d’appello di Roma hanno deciso di assolgere Calderon dall’accusa di omicidio Diabolik, con la motivazione che l’imputato non ha commesso il fatto. La sentenza è arrivata dopo aver riesaminato il caso in secondo grado. La decisione conclude il procedimento giudiziario che vedeva coinvolto Calderon in relazione a questa vicenda.

I giudici della Corte d’assise d’appello di Roma hanno assolto “per non aver commesso il fatto” Raul Esteban Calderon, al secolo Gustavo Alejandro Musumeci, che era stato condannato in primo grado all’ergastolo per l’ omicidio di Fabrizio Piscitelli alias Diabolik, ex capo degli Irriducibili della Lazio ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. Le motivazioni tra 90 giorni. La partecipazione della ex Rina Bussone a “Belve Crime”. Solo alcuni giorni fa, lo scorso 5 maggio, Rina Bussone, testimone del processo ed ex compagna di Calderon, era stata intervistata da Francesca Fagnani a Belve Crime, raccontando che l’uomo ora assolto in Appello le aveva confessato di aver ucciso Diabolik.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Omicidio Diabolik, cancellato l’ergastolo: Calderon assolto in appello

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