AGI - I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma nell'ambito del processo di secondo grado hanno assolto l'imputato Raul Esteban Calderon per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio noto con il soprannome di "Diabolik", ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019, nel parco degli Acquedotti. La formula dell'assoluzione è "per non aver commesso il fatto". Il sostituto procuratore generale della Corte d'Assise d'Appello di Roma, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna all'ergastolo per Calderon. L'imputato, la cui vera identità è quella di Gustavo Aleandro Musumeci, era accusato di essere l'autore materiale del raid.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Omicidio Diabolik: assolto in appello il presunto killer. In primo grado aveva avuto l'ergastolo

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