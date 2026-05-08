Omicidio Diabolik assolto in appello Calderon | le ragioni della sentenza

In un procedimento giudiziario che ha attirato molta attenzione, l’imputato è stato assolto in appello dall’accusa di aver commesso l’omicidio di un noto capo degli Irriducibili, avvenuto nel 2019 nel Parco degli Acquedotti di Roma. La vicenda ha visto un procedimento iniziato con una condanna in primo grado e concluso con l’assoluzione definitiva nel secondo grado di giudizio, senza ulteriori appelli.

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Colpo di scena nel processo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, il capo storico degli Irriducibili ucciso il 7 agosto 2019 al Parco degli Acquedotti di Roma con un colpo di pistola alla testa. La Corte di Assise d’Appello ha assolto Raul Esteban Calderon con la formula “per non aver commesso il fatto”, ribaltando così la condanna all’ergastolo inflitta in primo grado. Per Calderon, ritenuto dagli inquirenti il presunto esecutore materiale del delitto, la Direzione distrettuale antimafia di Roma aveva chiesto la conferma dell’ergastolo con il riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso. La sentenza ha provocato reazioni durissime da parte dei familiari di Piscitelli e dei loro legali.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Omicidio Diabolik, assolto in appello Calderon: le ragioni della sentenza Notizie correlate Omicidio Diabolik, Calderon assolto in appelloI giudici della Corte d’assise d’appello di Roma hanno assolto “per non aver commesso il fatto” Raul Esteban Calderon, al secolo Gustavo Alejandro... Raul Esteban Calderon assolto in appello per l’omicidio di Fabrizio “Diabolik” PiscitelliNon è stato Raul Esteban Calderon a uccidere Fabrizio Piscitelli, l’ex capoultras della Lazio e considerato un narcotrafficante noto come Diabolik. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer; Rina Bussone e il suo ruolo nell'omicidio di Diabolik: M'hai rubato la pistola per ucciderlo; Chi è Rina Bussone, testimone chiave nell’omicidio di Fabrizio Piscitelli detto Diabolik; Strage di Bondi Beach, la polizia australiana avvisata una settimana prima da un’associazione ebraica. Omicidio Diabolik, la svolta: Calderon assolto in Appello dopo l'ergastolo in primo gradoÈ stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, imputato per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio noto con il soprannome di Diabolik, ... ilgazzettino.it Omicidio Diabolik: Raul Esteban Calderon assolto in appelloAssolto in Appello Raul Esteban Calderon imputato per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, il leader degli Irriducibili, noto come ‘Diabolik’, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2 ... radiocolonna.it È stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Fabrizio “Diabolik” Piscitelli x.com Omicidio Fabrizio Piscitelli "Diabolik": assolto in appello il presunto killer Raúl Esteban Calderón Link alla notizia nel primo commento - facebook.com facebook