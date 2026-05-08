Domani alle 17, presso il circolo Arci di Santomato, sarà inaugurata un’esposizione dedicata alle opere del pittore Luciano Isidori, scomparso venti anni fa. Isidori, nato ad Agliana e vissuto a Santomato, è stato un artista che ha lasciato tracce nel panorama locale. La mostra raccoglie alcune delle sue creazioni, offrendo l’opportunità di conoscere il suo lavoro a distanza di due decenni dalla sua scomparsa.

In mostra le opere dell’artista Luciano Isidori a venti anni dalla scomparsa. L’esposizione sarà inaugurata al circolo Arci di Santomato domani, sabato 9 maggio alle 17. Isidori era nato ad Agliana il 4 ottobre 1930 ed è morto a Santomato il 19 febbraio 2006. Il ricordo del pittore Luciano Isidori suscita emozioni profonde in quanti l’hanno conosciuto e hanno apprezzato il valore artistico delle sue opere, ad Agliana dove ha vissuto gran parte della sua vita e a Santomato, dove si era trasferito. Luciano aveva scelto come modello, tra gli artisti pistoiesi che lui frequentava, Alfiero Cappellini. A Pistoia stava nascendo allora quella squadra di pittori che vengono definiti i fautori della cosiddetta "Scuola pistoiese".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omaggio al pittore Luciano Isidori, figlio di Agliana e di Santomato

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