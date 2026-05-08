’Olympia’ l’androide Riflessioni sul confine fra natura e macchina

Nelle opere di Hoffmann, tra realtà, fantasia e incubo, si intrecciano temi che sfidano i confini tra natura e macchina. La sua fiaba dello Schiaccianoci, parte del suo vasto repertorio letterario, ha ispirato il famoso balletto di Ciajkovskij. Questi racconti, scritti nel Romanticismo tedesco, esplorano mondi in cui il confine tra il naturale e il artificiale si fa sottile e spesso ambiguo.

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di Stefano Marchetti Realtà, incubo e fantasia visionaria innervano i racconti di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, fra i grandi autori del Romanticismo tedesco: è sua anche la fiaba dello Schiaccianoci che ispirò il celebre balletto con le musiche di Ciajkovskij. E da uno dei ’Racconti’ di Hoffmann prende spunto anche ’ Olympia ’, la nuova opera in due atti del compositore Nicola Campogrande (su libretto di Piero Bodrato) che debutterà in prima mondiale venerdì 15 maggio al teatro Comunale Nouveau di Bologna dove poi replicherà anche domenica 17 e martedì 19. Commissionata dal Comunale, l’opera si interroga su temi di grande attualità, la frontiera tra umano e artificiale, tra etica e coscienza.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Olympia’, l’androide. Riflessioni sul confine fra natura e macchina Notizie correlate Leggi anche: "Ambiente in scena": al teatro Charlot una serata fra proiezioni, spettacolo, e riflessioni Leggi anche: Il Giorno festeggia 70 anni: riflessioni e talk fra storia e design. In redazione gli eventi del Fuorisalone