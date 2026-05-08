Dopo l’Arena Santa Giulia di Milano, la Corte dei Conti del Veneto ha aperto un’indagine sulla pista da bob di Cortina. La struttura, spesso al centro di critiche, sarà oggetto di approfondimenti per verificare eventuali irregolarità e possibili danni all’erario. La decisione segue le segnalazioni relative a spese e gestione della pista, che si aggiungono ad altre contestazioni già sollevate nel passato.

Dopo l’Arena Santa Giulia di Milano, anche la (contestatissima) pista da bob di Cortina finisce sotto i riflettori della Corte dei Conti del Veneto. Anche qui come a Santa Giulia, la procura indaga su un possibile danno erariale connesso allo Sliding centre. Nel radar dell’organo di controllo è finita la recente riconsegna della pista da bob, siglata dal Comune di Cortina, Fondazione Milano Cortina e Simico e i danneggiamenti riscontrati lungo il tracciato dopo la conclusione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Danneggiamenti che hanno bloccato l’iter di riconsegna dell’impianto, ritardandolo per oltre un mese. Ad oggi però non sono stati ancora formalizzati i danni erariali e le connesse responsabilità.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Olimpiadi, dopo l’Arena Santa Giulia faro della Corte dei Conti anche sulla pista da bob di Cortina: si ipotizza il danno erariale

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