Olbia chiuso il Marilyn | il Questore interviene dopo il tentato omicidio

A Olbia il locale notturno Marilyn è stato chiuso in seguito a un tentato omicidio avvenuto all’interno. L’episodio ha coinvolto un’aggressione con uno sgabello e un coltello, portando all’intervento delle forze dell’ordine. Il Questore ha preso questa decisione e si indaga sui tre sospetti coinvolti, due dei quali sono ancora ricercati dai carabinieri. La dinamica dell’aggressione e i dettagli sugli altri due complici sono al centro delle indagini.

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? Domande chiave Chi sono gli altri due complici ricercati dai carabinieri?. Come è avvenuta l'aggressione con lo sgabello e il coltello?. Perché il locale era frequentato abitualmente da soggetti criminali?. Quali saranno le conseguenze per la gestione dei club in Gallura?.? In Breve Aggressione avvenuta nella notte del 14 aprile in viale Aldo Moro.. Un uomo egiziano di 43 anni è attualmente in carcere.. Indagini in corso su altri due complici coinvolti nell'episodio.. Precedente chiusura di un altro night club per tentato omicidio.. Il Questore di Sassari ha disposto la chiusura per 15 giorni del night club Marilyn di Olbia, situato in viale Aldo Moro, dopo il violento tentato omicidio avvenuto lo scorso 14 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia, chiuso il Marilyn: il Questore interviene dopo il tentato omicidio Notizie correlate Leggi anche: A terra privo di sensi, preso a calci e pugni: la polizia interviene e arresta un uomo per tentato omicidio Frosinone: stop a stalking e minacce, il Questore intervieneDue provvedimenti di ammonimento sono stati emessi dal Questore di Frosinone, Stanislao Caruso, per interrompere episodi di stalking, ricatti... Contenuti di approfondimento Si parla di: Dopo il tentato omicidio arriva la chiusura di un secondo night a Olbia. Olbia, aggressione violenta in un night club: licenza sospesa per 15 giorniOlbia. Un night club del centro abitato olbiese resterà chiuso per 15 giorni dopo il provvedimento di sospensione della licenza disposto dal ... olbia.it Olbia, tentato omicidio al night club, l’arrestato si difende: «Non l’ho accoltellato io»Olbia «Io non ho accoltellato nessuno». Si è difeso davanti alla giudice per le indagini preliminari del tribunale di Tempio, Marcella Pinna, il 43enne egiziano, Moustafa Ibrahim Abdler Goda, accusato ... msn.com