Oggi la Consultinvest inizia la serie verità Con Monferrato per sfruttare il fattore campo

Da ilrestodelcarlino.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Consultinvest si prepara ad affrontare la sfida salvezza. Si parte questa sera, palla a due alle 21 al PalaMegabox. L’avversaria della serie playout, al meglio delle cinque partite, è Monferrato. Pesaro ha il favore del fattore campo, ma di fronte si troverà una formazione giovane e pericolosa. Loreto arriva a questo appuntamento con fiducia e consapevolezza, costruite nel finale di stagione. Le vittorie contro Quarrata, Jesi e soprattutto quella, al cardiopalma, contro Caserta all’overtime, hanno certificato la crescita di un gruppo che ha saputo reagire nei momenti più difficili, evitando l’ultimo posto e guadagnandosi con merito questa opportunità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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