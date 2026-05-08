La Consultinvest si prepara ad affrontare la sfida salvezza. Si parte questa sera, palla a due alle 21 al PalaMegabox. L’avversaria della serie playout, al meglio delle cinque partite, è Monferrato. Pesaro ha il favore del fattore campo, ma di fronte si troverà una formazione giovane e pericolosa. Loreto arriva a questo appuntamento con fiducia e consapevolezza, costruite nel finale di stagione. Le vittorie contro Quarrata, Jesi e soprattutto quella, al cardiopalma, contro Caserta all’overtime, hanno certificato la crescita di un gruppo che ha saputo reagire nei momenti più difficili, evitando l’ultimo posto e guadagnandosi con merito questa opportunità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oggi la Consultinvest inizia la serie "verità". Con Monferrato per sfruttare il fattore campo

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Oggi la Consultinvest inizia la serie verità. Con Monferrato per sfruttare il fattore campoAlle 21 al PalaMegabox la prima gara dei playout: equilibrio, ritmo e controllo per portare a casa una vittoria fondamentale ... msn.com

Today, Consultinvest begins its Truth series. Monferrato is taking advantage of home advantage.The first playout match will take place at 21pm at the PalaMegabox: balance, pace and control will be key to a crucial victory. sport.quotidiano.net

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