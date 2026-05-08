Oggi a Brescia si tengono i funerali dell’ex fantasista scomparso nelle prime ore di questa settimana alla Poliambulanza della città, dove era ricoverato. La cerimonia si svolge con il lutto al braccio durante le partite di campionato, in segno di rispetto. L’uomo aveva 65 anni e la sua morte è stata comunicata ufficialmente nei giorni scorsi. La notizia ha suscitato cordoglio tra i tifosi e gli appassionati di calcio.

È il giorno dei funerali, per Evaristo Beccalossi, scomparso nella notte tra martedì e mercoledì di questa settimana alla Poliambulanza di Brescia, dove era ricoverato. Avrebbe compiuto 70 anni settimana prossima, il 12 maggio, alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Non ha purtroppo superato un peggioramento delle condizioni di salute, già precarie da un anno e mezzo a questa parte, a seguito dell’emorragia cerebrale che lo aveva colpito a gennaio 2025 e a causa della quale ha affrontato un mese e mezzo di coma, prima di tornare a casa dai familiari. La camera ardente dell’ex fantasista dell’Inter negli anni Settanta e Ottanta è rimasta aperta anche ieri dalle 9 alle 19 all’interno della Fondazione Poliambulanza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Oggi a Brescia l’ultimo saluto all’ex fantasista. Lutto al braccio in campionato per Beccalossi

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