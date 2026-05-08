Occupazione abusiva al via lo sgombro di oltre 60 persone

Nella località Sancello a Mondragone è iniziato lo sgombero di una palazzina occupata illegalmente da più di 60 persone di etnia Rom. L’intervento, effettuato dalle forze dell’ordine, ha interessato l’immobile che era stato occupato senza autorizzazione. L’operazione si è svolta questa mattina, senza riferimenti a eventuali incidenti o resistenze durante le operazioni. La situazione è stata gestita dalle autorità competenti, senza ulteriori dettagli sulla fase successiva.

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Blitz in località Sancello a Mondragone presso un’intera palazzina occupata abusivamente da cittadini di etnia Rom. E’ il risultato dell’operazione congiunta coordinata dal comandante della polizia municipale Carmine Caputo, insieme all’Ufficio Tecnico – settore Urbanistica, con la presenza del.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Firenze: immobile sequestrato in via Masaccio dopo occupazione abusiva. All’interno c’erano 16 persone. Anche un minoreLe attività si sono sviluppate senza criticità ed al termine l’immobile è stato riaffidato ai legittimi proprietari ai fini della messa in sicurezza. Leggi anche: Blitz nei locali, oltre 300 persone a una festa abusiva: raffica di sanzioni Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Finisce l'occupazione abusiva dopo 6 anni: recuperato alloggio Atc a Mirafiori; LA POLIZIA DI STATO DENUNCIA DUE CITTADINI STRANIERI PER OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI - Polizia di Stato; Occupa un appartamento dell'Ater entrando da una finestra e quello adiacente con un buco nel muro, sequestrati; Caos a Parco Leonardo: occupanti minacciano i residenti e lanciano bottiglie e reti del letto dalle finestre (video). Dalla sfida dello sgombero alla firma del contratto: l'occupante abusivo sana e diventa inquilinoGrazie alle norme regionali, una posizione nata nell'illegalità si trasforma dopo 19 anni in un regolare rapporto di locazione, garantendo il recupero delle morosità e una nuova gestione del patrimoni ... agrigentonotizie.it Finisce l'occupazione abusiva dopo 6 anni: recuperato alloggio Atc a MirafioriIl primo, in via Poma 11, nel quartiere Mirafiori Nord, è stato rilasciato spontaneamente dagli occupanti, che vivevano nell’appartamento al piano terra del complesso dal 2020, dopo che l’Agenzia Terr ... torinotoday.it Occupazione casa: risarcimento solo se provi l'affitto perso Per la Cassazione il risarcimento da occupazione abusiva non è automatico: il proprietario deve ... - facebook.com facebook Porta il Comune in tribunale per occupazione abusiva, denunciata per stalking giudiziario: la vicenda dell’avvocato Anna Salvati x.com