Occhio alla velocità la polizia stradale attiva nuovi autovelox

La polizia stradale ha annunciato le tratte in cui sono in funzione nuovi autovelox, con aggiornamenti quotidiani sulle aree monitorate. Le autorità comunicano regolarmente le zone soggette ai controlli di velocità, invitando gli automobilisti a rispettare i limiti previsti. L'installazione di questi dispositivi mira a ridurre gli incidenti e a garantire una maggiore sicurezza sulle strade. La comunicazione si rivolge a chi percorre regolarmente le tratte interessate.

La èolizia stradale rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire, così, gli incidenti stradali. E' importante tenere la velocità.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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