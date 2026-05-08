Obsidian | w suka off

È arrivata un’edizione estiva di Ibsidian, con un evento che promette di attirare l’attenzione di molti appassionati. I protagonisti principali saranno i Suka Off, un gruppo musicale proveniente dalla Polonia. La manifestazione si svolgerà nel corso della stagione calda, offrendo un’occasione di musica dal vivo e intrattenimento. L’evento si svolge senza la presenza di Suka Off come supporto.

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Un’edizione estiva di Ibsidian imperdibile.I performer principali saranno niente meno che i Suka Off dalla Polonia. Un’esperienza internazionale rara, di quelle che difficilmente si vedono in Italia, al livello delle migliori performance underground.La notte più libera, trasgressiva e alternativa.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Best Paperlike Wasn't Enough | Remarkable Paper Pro