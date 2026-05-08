Nuovo villaggio scolastico | Didattica all’avanguardia

A Peccioli si proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo villaggio scolastico, con attività in corso per preparare l’ambiente al modello educativo che sarà adottato. La struttura è in fase di avanzamento e si stanno concretizzando le fasi di preparazione necessarie all’apertura. L’obiettivo è creare uno spazio dedicato all’istruzione con un approccio didattico innovativo e all’avanguardia.

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PECCIOLI Prosegue il percorso verso il nuovo villaggio scolastico di Peccioli, mentre continuano i lavori e le attività di preparazione al nuovo modello educativo che accompagnerà l’apertura della struttura. L’obiettivo è quello di arrivare a settembre con l’avvio di un primo schema del nuovo metodo di insegnamento, mentre da gennaio, dopo la ripresa delle attività successive alle vacanze natalizie, è previsto il trasferimento nella nuova scuola. "Come abbiamo sostenuto più volte durante questo percorso — spiega il sindaco, Renzo Macelloni —un edificio importante da solo non basta. Costruire una nuova scuola e dotarla di un buon arredamento è fondamentale ed è una responsabilità diretta del Comune, ma non può essere l’unico obiettivo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo villaggio scolastico: "Didattica all’avanguardia" Notizie correlate Modena, corpo senza vita rinvenuto all’ingresso di un plesso scolastico: sospesa l’attività didatticaIl personale ausiliario di un plesso scolastico a Modena ha rinvenuto a il corpo senza vita di un uomo accanto al cancello d'ingresso della struttura. Il Villaggio Scolastico di Pontedera sarà intitolato al professor RobinoIl Villaggio Scolastico di Pontedera porterà il nome del professor Pierluigi Mario Robino, prematuramente scomparso nei giorni scorsi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nuovo villaggio scolastico: Didattica all’avanguardia; Al nuovo villaggio scolastico c'è il metodo Dada; Progetto PaideIA; Didattica inclusiva: a Roseto inaugurato il centro IO – FOTO. Nuovo villaggio scolastico: Didattica all’avanguardiaPeccioli, non solo un edificio moderno, ma un’offerta formativa all’altezza. Il sindaco Macelloni: Con il sistema Dada non ci sarà più l’aula fissa. lanazione.it Verso il nuovo villaggio scolastico. Terricciola-Peccioli in assemblea: Grande realtà per 400 studentiSinergie per gettare insieme uno sguardo al futuro, per fare crescere il territorio e dotarlo di nuovi servizi di grande importanza. Peccioli e Terricciola fanno squadra per traghettare nel domani una ... lanazione.it Non solo una nuova scuola, ma un nuovo modo di vivere l’educazione. A Peccioli prosegue il percorso verso il nuovo Villaggio Scolastico: un progetto che unisce innovazione, nuovi spazi didattici e partecipazione di famiglie, scuola e comunità. Un investim facebook