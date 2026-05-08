Nuovi guai giudiziari per il Rassemblement National | la Procura Ue indaga su Bardella

La Procura europea ha avviato un'indagine sul Rassemblement National, concentrandosi sui finanziamenti europei ricevuti dall'organizzazione. Secondo quanto si apprende, i fondi sarebbero stati usati per sostenere la preparazione mediatica di uno dei rappresentanti del movimento durante la campagna presidenziale francese del 2022. L'inchiesta riguarda specificamente le modalità di utilizzo di questi finanziamenti e le eventuali irregolarità legate alla loro destinazione.

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Al centro dell’inchiesta vi sarebbero presunti finanziamenti europei utilizzati per preparare mediaticamente Bardella durante la campagna presidenziale francese del 2022 di Marine Le Pen. Secondo una fonte vicina al dossier citata dall’AFP, l’indagine è stata aperta dopo una fase preliminare di verifica condotta dall’EPPO, la procura dell’Ue con sede in Lussemburgo competente per i reati che ledono gli interessi finanziari europei. Il caso nasce da una denuncia presentata nel dicembre scorso dall’associazione anticorruzione francese AC!! Anti-Corruption alla Procura finanziaria nazionale francese (PNF), che ha poi trasmesso il fascicolo alla procura europea.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuovi guai giudiziari per il Rassemblement National: la Procura Ue indaga su Bardella Notizie correlate Nuova inchiesta per presunta frode ai fondi Ue contro il Rassemblement National: sospetti su BardellaLa procura europea ha aperto una nuova inchiesta per presunta frode ai fondi Ue contro il Rassemblement National (Rn). Marine Le Pen e Bardella in testa per la corsa all’Eliseo: i francesi premiano il Rassemblement nationalLa Francia si prepara ad archiviare la fallimentare epoca Macron incoronando la destra di Marine Le Pen primo partito della Nazione.