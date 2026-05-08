Un nuovo prodotto si presenta come rappresentante del territorio calabrese, offrendo un assaggio che vuole catturare le caratteristiche della regione. La sua realizzazione si basa esclusivamente su materie prime provenienti dall'area, senza ricorrere a ingredienti esterni. L'iniziativa mira a valorizzare i sapori locali attraverso un alimento che si propone di trasmettere l'identità territoriale in un singolo morso.

? Domande chiave Come può un singolo boccone racchiudere l'intera essenza della Calabria?. Quali ingredienti escludono totalmente le materie prime fuori dai confini regionali?. Perché questo menù punta a trasformare la tradizione in design esperienziale?. Dove si trova l'osteria che sfida il folklore con l'innovazione culinaria?.? In Breve Lancio ufficiale del menù previsto per il 7 maggio 2026 a Reggio Calabria.. Sede dell'esperienza gastronomica situata in via Giuseppe Reale 52.. Servizio serale dal martedì al sabato dalle 19:30 alle 23:30.. Apertura domenicale con orario continuato dalle 12:00 alle 15:30.. Lo chef Nunzio Foti presenta il nuovo progetto Calabria Liquida presso l’osteria Aria di Reggio Calabria, introducendo un menu che concentra l’essenza della regione in un unico assaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nunzio Foti: nasce Calabria Liquida, il sapore del territorio in un morso

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