Novak Djokovic è stato eliminato subito agli Internazionali d’Italia 2026, quinto torneo Masters 1000 dell’anno nel circuito ATP. Dopo la sconfitta, il tennista ha dichiarato di non aver giocato così male, ma di aver sempre anticipato troppo la palla durante le partite. La sua eliminazione rappresenta una battuta d’arresto precoce nel torneo e chiude anticipatamente la sua partecipazione nel prestigioso evento romano.

Finisce subito l’avventura di Novak Djokovic agli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 dell’anno per il circuito ATP. Il fenomeno serbo, al rientro dopo quasi due mesi dalla sua ultima partita ufficiale (giocata sul cemento a Indian Wells), è stato sconfitto in rimonta dal qualificato croato Dino Prizmic per 2-6 6-2 6-4 vedendo sfumare l’accesso ai sedicesimi di finale sulla terra rossa del Foro Italico. In conferenza stampa il 38enne di Belgrado non ha voluto commentare i problemi fisici odierni: “ Spalla? Stomaco? Non parlerò di questo. Voglio fare i complimenti a Dino Prizmic. Ha meritato la vittoria oggi. Ero venuto qui per giocare una o più partite.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Novak Djokovic subito eliminato a Roma: “Non ho giocato così male, ma arrivo sempre in ritardo sulla palla”

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