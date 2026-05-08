Si interrompe presto la partecipazione di Djokovic agli Internazionali d’Italia 2026, il quinto torneo Masters 1000 del calendario ATP. Il tennista ha affermato di non aver giocato male, ma di arrivare spesso in ritardo sulla palla durante le partite. La sua eliminazione rappresenta una delle prime uscite di rilievo nel torneo, che si svolge in Italia.

Finisce subito l’avventura di Novak Djokovic agli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 dell’anno per il circuito ATP. Il fenomeno serbo, al rientro dopo quasi due mesi dalla sua ultima partita ufficiale (giocata sul cemento a Indian Wells), è stato sconfitto in rimonta dal qualificato croato Dino Prizmic per 2-6 6-2 6-4 vedendo sfumare l’accesso ai sedicesimi di finale sulla terra rossa del Foro Italico. In conferenza stampa il 38enne di Belgrado non ha voluto commentare i problemi fisici odiern i: “ Spalla? Stomaco? Non parlerò di questo. Voglio fare i complimenti a Dino Prizmic. Ha meritato la vittoria oggi. Ero venuto qui per giocare una o più partite.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Novak Djokovic: “Non ho giocato così male, ma arrivo sempre in ritardo sulla palla”

Novak Djokovic Narrowly Misses Ball Girl After Smashing Ball in Frustration at Australian Open

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