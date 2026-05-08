Not too bad! | Djokovic e Scanagatta l’hanno fatto di nuovo

Durante l’Australian Open del 2019, Novak Djokovic e il giornalista italiano Ubaldo Scanagatta hanno avuto un famoso scambio di battute che si ripete nel tempo. Il commento del tennista serbo, “Not too bad!”, è diventato un momento ricorrente nelle interviste post-partita, creando una sorta di sigla tra i due. Questa scena ha attirato l’attenzione di molti appassionati, consolidando un rapporto di familiarità tra atleta e giornalista.

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L’indimenticabile botta e risposta tra il giornalista italiano Ubaldo Scanagatta e Novak Djokovic dopo la vittoria da parte del serbo all’Australian Open 2019 è ormai diventata una gag ricorrente tra i due. A Roma, ecco l’ultimo episodio, con il direttore di Ubitennis che parte dal palmares del tennista per chiedergli un parere sul nuovo format su due settimane dei Masters 1000.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Not too bad!": Djokovic e Scanagatta l’hanno fatto di nuovo Notizie correlate Roberto Savi della Banda della Uno Bianca a Belve Crime: «Personaggi non delinquenti ci hanno garantito protezione. Erano quelli che non ci hanno fatto prendere. E poi ci hanno fatto prendere»Un’intervista che si annuncia come una delle più controverse degli ultimi anni, non solo per il profilo dell’intervistato, ma per il contenuto delle... I peccatori, agli Oscar 2026, hanno fatto storia, come spiega un nuovo libro imperdibile sul cinema afroamericanoAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: ATP Roma – L’ennesima denuncia di Djokovic: I tennisti non hanno alcun potere… Uno sport che paga solo i primi 100; Jannik Sinner, not too bad: l’uomo dei record.