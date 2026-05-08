A soli 13 anni, Ju Ae, considerata la figlia preferita e potenziale erede del leader nordcoreano, sta facendo parlare di sé anche fuori dai discorsi politici. La sua evoluzione si nota attraverso dettagli come il modo in cui si veste, con un team di stilisti approvati dal regime che cura il suo guardaroba. Questo atteggiamento riflette l’attenzione dedicata alla giovane, che trascorre molto tempo nel palazzo di Pyongyang.

N el palazzo della capitale Pyongyang, il team di stilisti approvato da Kim Jong-un è già al lavoro. Il compito è quello di trasformare in maniera radicale il look della 13enne Ju-ae, figlia prediletta del dittatore nordcoreano e, secondo i servizi di intelligence internazionali, la sua erede designata. Un’operazione che ha presto ottenuto il successo sperato: in pochi mesi la ragazzina è riuscita ad adottare un’immagine e una maturità da futura leader del paese. La Corea del Nord sarà guidata da una donna? Chi è l’erede di Kim Jong-un X La Corea del Nord si prepara al regime di Kim Ju-ae. Non è la primogenita di Kim Jong-un, ma sarà proprio la giovanissima Ju-ae a ereditare, un giorno, la carica.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nonostante abbia appena 13 anni, l’evoluzione di Ju Ae, figlia prediletta e futura erede di Kim Jong Un, è già in atto. A cominciare dal guardaroba

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