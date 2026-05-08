Non vogliamo essere cringe ma stiamo perdendo spontaneità
Negli ultimi tempi si osserva un cambiamento nel modo in cui le persone si mostrano sui social media. La paura di essere giudicati “cringe” su piattaforme come TikTok e Instagram porta molti a monitorare attentamente ogni gesto, influenzando la naturalezza delle loro espressioni. Questo fenomeno ha un impatto sulla spontaneità dei contenuti condivisi, che spesso risultano più studiati e meno spontanei.
La cringe culture sui social sta cambiando il modo in cui ci mostriamo online. La paura di essere giudicati cringe su TikTok o Instagram ci porta a controllare ogni gesto, perdendo spontaneità. Le facce buffe sono cringe, così come i capi d’abbigliamento particolari, le parole utilizzate. Insomma, anche come respiriamo potrebbe essere cringe. Prima era solo una categorizzazione: mettere in evidenza ciò che era imbarazzante. Ora è una parola limitante, perché esclude davvero molte possibilità e toglie la spensieratezza tipica delle persone. Evitare il cringe o essere vere: il dilemma di oggi. Le piattaforme come TikTok hanno ingigantito il fenomeno, ma ad averlo reso celebre sono stati tutti gli utenti.🔗 Leggi su Dilei.it
LolloLacustre: tra Ipocrisia e Finta Modestia. Chi può Copiare Chi | RUVIDO 313
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