Negli ultimi tempi si osserva un cambiamento nel modo in cui le persone si mostrano sui social media. La paura di essere giudicati “cringe” su piattaforme come TikTok e Instagram porta molti a monitorare attentamente ogni gesto, influenzando la naturalezza delle loro espressioni. Questo fenomeno ha un impatto sulla spontaneità dei contenuti condivisi, che spesso risultano più studiati e meno spontanei.

La cringe culture sui social sta cambiando il modo in cui ci mostriamo online. La paura di essere giudicati cringe su TikTok o Instagram ci porta a controllare ogni gesto, perdendo spontaneità. Le facce buffe sono cringe, così come i capi d’abbigliamento particolari, le parole utilizzate. Insomma, anche come respiriamo potrebbe essere cringe. Prima era solo una categorizzazione: mettere in evidenza ciò che era imbarazzante. Ora è una parola limitante, perché esclude davvero molte possibilità e toglie la spensieratezza tipica delle persone. Evitare il cringe o essere vere: il dilemma di oggi. Le piattaforme come TikTok hanno ingigantito il fenomeno, ma ad averlo reso celebre sono stati tutti gli utenti.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Non vogliamo essere cringe, ma stiamo perdendo spontaneità

LolloLacustre: tra Ipocrisia e Finta Modestia. Chi può Copiare Chi | RUVIDO 313

Notizie correlate

Lucien Laviscount: «È stato David Beckham a spingermi verso la recitazione. Stiamo perdendo la bellezza perché vogliamo tutto subito»Partiamo dall’inizio: ricorda il suo primo contatto con Emily in Paris? «Erano i primi mesi del 2021, stavo cenando a New York quando il manager mi...

Zelensky, l’accusa a Trump e Putin: “Vogliono che ceda il Donbass, ma non stiamo perdendo”Il quadro geopolitico dell’Europa orientale si presenta estremamente complesso e frammentato, come emerge chiaramente dalle recenti dichiarazioni...