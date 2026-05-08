Non solo pollo Amadori punta forte sul vegetale | acquisito il marchio di Granarolo

Il Gruppo Amadori ha completato l'acquisto del 100% di Unconventional Srl, azienda specializzata in prodotti vegetali. La società, fondata nel 2020 dal Gruppo Granarolo, si focalizza sull’offerta di alimenti a base di ingredienti vegetali. Questa operazione rappresenta un passo importante per l'azienda, che si sta espandendo nel settore dei prodotti a base di piante. Non sono stati forniti dettagli sul valore dell’accordo o sui tempi dell’operazione.

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Il Gruppo Amadori annuncia il perfezionamento dell’acquisizione del 100% di Unconventional Srl, realtà specializzata in prodotti vegetali, fondata nel 2020 dal Gruppo Granarolo. L’operazione comprende l’acquisto del sito produttivo di Coriano (Rimini) e del brand “Unconventional 100% Vegetale”.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate La fiera Abc Fashion Event . Il distretto calzaturiero punta sul marchio Igp: "Ricadute sul territorio"Nuovi paradigmi di crescita per il distretto calzaturiero del fermano che passa anche dal riconoscimento del marchio Igp per la calzatura Made in... Mini funivia Granarolo-forte Begato: a maggio la risposta del Ministero sulla fattibilità del progettoÈ attesa tra poche settimane la risposta del Ministero sulla modifica del progetto della funivia (ora mini-funivia) per forte Begato. Aggiornamenti e contenuti dedicati Amadori, Nipote licenziata? Non veniva più a lavoro. La dinasty del polloLa Dinasty del pollo continua. Guerra aperta nella famiglia Amadori dopo la decisione del padre titolare dell’azienda modenese di licenziare la figlia Francesca. La donna di 45 anni ha annunciato che ... affaritaliani.it Amadori, la Dinasty del pollo: il padre licenzia la figlia. Si va in tribunaleLa Dinasty del pollo è ufficialmente cominciata. Guerra in famiglia nella famosa azienda modenese Amadori: il padre ha deciso di licenziare la figlia e il nonno Francesco, fondatore dell’azienda, non ... affaritaliani.it