Recenti tensioni tra alcuni giocatori del club hanno attirato l’attenzione dei media. Le discussioni tra Valverde e Tchouaméni si sono intensificate di recente, portando a una divisione tra i componenti della squadra. Questa frattura si inserisce in un quadro più ampio di attriti interni, che hanno coinvolto anche l’allenatore e altri membri del team, creando un clima di scontro e malumore.

Mercoledì a Valdebebas provavano ancora a minimizzare. "È la natura del calcio", dicevano le fonti interne al club per spiegare il duro scontro tra Valverde e Tchouaméni: "Un’entrata cattiva, la paura di un infortunio con il Mondiale alle porte, la tensione pre-Clásico.". Parole che giovedì sono diventate carta straccia, quando il secondo parapiglia ha mandato Valverde in ospedale e costretto la società ad aprire un procedimento disciplinare contro entrambi. Ma chi conosce quello spogliatoio sa che questa storia non è cominciata mercoledì. È cominciata a ottobre. Tutto inizia, secondo quanto riportato da Marca, quando alcuni elementi di peso della rosa smettono di nascondere il loro malcontento verso Xabi Alonso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Non sapevo di essere in un asilo": l'opposizione a Xabi Alonso e i litigi che hanno spaccato il Real

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