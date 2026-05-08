Non fingeva di essere un diplomatico niente domiciliari dopo l' arresto | dissequestrata pure l' auto

Un uomo arrestato non ha ricevuto misure domiciliari e la sua auto è stata rilasciata. Durante le verifiche, è stato chiarito che ciò che si pensava fosse un passaporto era in realtà un lasciapassare, un documento di autorizzazione per accedere ai siti di una società privata di diritto inglese attiva nel settore umanitario. L’uomo non si presentava come un diplomatico e non sono state adottate ulteriori restrizioni dopo l’arresto.

Quello che è stato scambiato per un passaporto era invece un lasciapassare, una sorta di autorizzazione per accedere nei luoghi d'interesse della società privata di diritto inglese di cui è membro e che opera in campo umanitario. Il gip Walter Turturici ha rigettato ieri la richiesta di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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