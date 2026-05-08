Non ci hanno fatto vedere la bambina | nuove polemiche sul caso della famiglia nel bosco

Nuove tensioni emergono nel caso della famiglia presente nel bosco di Palmoli. Alcuni amici hanno riferito di non aver potuto vedere la bambina di Nathan e Catherine, ricoverata dall’ultima domenica in un ospedale di Vasto, né gli altri due fratelli che si trovano in una casa famiglia. La vicenda continua a suscitare interrogativi sulla possibilità di accedere ai minori coinvolti e sul loro stato di salute.

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Nuovo capitolo nella vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli. Alcuni amici della famiglia hanno raccontato di non essere riusciti a incontrare la figlia di Nathan e Catherine, ricoverata da domenica all’ospedale di Vasto, né gli altri due fratelli ospitati in una casa famiglia.A.🔗 Leggi su Chietitoday.it LO SCANDALO della Famiglia nel Bosco Notizie correlate Famiglia nel bosco, il tribunale minorile replica alle polemiche: "Sul caso toni aggressivi""In considerazione del clamore mediatico suscitato da recenti vicende giudiziarie, tuttora in fase istruttoria da più parti commentate anche con toni... Famiglia nel bosco, la bambina ricoverata. Catherine: «Non mi hanno avvisato». La garante dell'infanzia smentisce la mammaLa bambina della famiglia nel bosco, figlia di Nathan e Catherine, è ricoverata da tre giorni in ospedale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Sabato di festa al Foro Italico: i bambini del Minitennis danno spettacolo; Bimba della famiglia nel bosco ricoverata, genitori esclusi dall’assistenza; [Interviste] Francesca & Luca: La Nostra Famiglia Vegana fra Rispetto, Amore ed Empatia; In famiglia, a scuola, con gli amici: uniti si è più forti. Sassari, accusato di aver fatto vedere un video porno a una bimba: chiesta l’assoluzioneAvrebbe mostrato un video pornografico a una bambina di 10 anni. Di questo è accusato un 48enne originario di Porto Torres finito a processo per violenza sessuale. Oggi in tribunale a Sassari si è ... unionesarda.it «La famiglia soffre nel vedere la verità stravolta rispetto a quanto già accertato da anni» - facebook.com facebook Sui red carpet e ai grandi eventi è più frequente vedere celebrità con un aspetto naturale: anche questo richiede un grosso lavoro x.com