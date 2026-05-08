Non ci hanno fatto vedere la bambina | nuove polemiche sul caso della famiglia nel bosco

Da chietitoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove tensioni emergono nel caso della famiglia presente nel bosco di Palmoli. Alcuni amici hanno riferito di non aver potuto vedere la bambina di Nathan e Catherine, ricoverata dall’ultima domenica in un ospedale di Vasto, né gli altri due fratelli che si trovano in una casa famiglia. La vicenda continua a suscitare interrogativi sulla possibilità di accedere ai minori coinvolti e sul loro stato di salute.

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Nuovo capitolo nella vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli. Alcuni amici della famiglia hanno raccontato di non essere riusciti a incontrare la figlia di Nathan e Catherine, ricoverata da domenica all’ospedale di Vasto, né gli altri due fratelli ospitati in una casa famiglia.A.🔗 Leggi su Chietitoday.it

LO SCANDALO della Famiglia nel Bosco

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