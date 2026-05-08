Vivere tra tele surrealiste astratte non capita a tutti, a meno che non si abbia un legame diretto con una delle collezioni più note del mondo dell’arte. Oggi questa realtà viene celebrata attraverso una grande mostra dedicata a un’artista che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama artistico. Un’opera in particolare è stata descritta come “tornata a vivere” all’interno di una collezione, sottolineando il valore duraturo delle creazioni esposte.

Usa il verbo più bello, “vivere”, e dice: «Quest’opera è tornata a vivere in collezione». E del vivere nell’arte e per l’arte parla Karole Vail, da quasi dieci anni direttrice della Collezione Peggy Guggenheim a Venezia, dopo essere stata a lungo curatrice nella sede newyorkese della Fondazione Guggenheim. Tra Parigi, dove la nonna Peggy si è formata e dove Karole è cresciuta, New York e la Serenissima, mancava una città fondamentale nel ritratto di una delle più straordinarie pioniere dell’arte del Novecento: Londra. Da gennaio 1938 a giugno 1939, in un ex banco dei pegni al 30 di Cork street, Peggy Guggenheim dirige la sua prima galleria, Guggenheim Jeune.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Non capita a tutti di crescere tra tele surrealiste astratte, a meno di essere la nipote della geniale Peggy Guggenheim. Che oggi viene omaggiata con una grande mostra

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