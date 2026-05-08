Alla Gamc di Viareggio si è svolto un incontro dedicato al processo di creazione di una mostra, in concomitanza con l’esposizione dedicata all’artista Roberto Fontirossi, aperta al pubblico fino alla fine di agosto. L’evento ha approfondito le fasi e le modalità di allestimento, offrendo spunti pratici su come si costruisce un’esposizione, senza entrare in analisi più approfondite delle tematiche artistiche o delle motivazioni dietro la mostra.

VIAREGGIO – Un nuovo appuntamento collaterale alla grande mostra voluta dal Comune di Viareggio e dedicata all’arte di Roberto Fontirossi, in programma fino al 31 agosto alla Gamc. Oggi (8 maggio) alle 17,30 in Sala Viani il curatore dell’esposizione e del catalogo, Massimo Bertozzi e il figlio dell’artista, Luca Fontirossi, nell’evento gratuito dal titolo N o n basta un’idea, come si costruisce una mostra faranno una sorta di bilancio dell’evento, con la partecipazione di tutti coloro che, nei diversi ruoli, hanno contribuito alla sua realizzazione, a partire dal Comune di Viareggio, che sarà presente con l’assessora alla cultura Elisabetta Matteucci.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - ‘Non basta un’idea, come si costruisce una mostra’, talk alla Gamc di Viareggio

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