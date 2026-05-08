Si è appena conclusa una delle tappe più emozionanti degli Internazionali BNL d’Italia 2026, con la partita tra Noemi Basiletti e Elina Svitolina che si è conclusa al secondo turno. La giocatrice italiana ha commentato la sua performance, sottolineando come la differenza tra vittoria e sconfitta risieda nell’interpretazione della partita. Dopo l’incontro, ha affermato che il bilancio è positivo e che domani tornerà ad allenarsi.

Si è da poco conclusa una delle favole più belle degli Internazionali BNL d’Italia 2026: la splendida cavalcata di Noemi Basiletti si è fermata contro Elina Svitolina al secondo turno. L’ucraina, due volte vincitrice in carriera a Roma, ha avuto la meglio della ventenne azzurra per 6-1 6-3 in 1 ora e 17 minuti di gioco mettendo fine al torneo dell’italiana che aveva iniziato il proprio torneo lo scorso 28 aprile nelle pre-qualificazioni. In zona mista Basiletti ha commentato l’incontro e la settimana vissuta: “È stata un’esperienza molto diversa, Svitolina la guardavo da piccolissima. All’inizio mi ha fatto un pochino effetto, pure perché era una delle prime partite che giocavo contro una del suo livello.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Noemi Basiletti: “La differenza è nell’interpretazione della partita. Bilancio positivo, domani torniamo a lavorare”

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