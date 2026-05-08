Noemi Basiletti | La differenza è nell’interpretazione della partita Bilancio positivo domani torniamo a lavorare

Da oasport.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è appena conclusa una delle tappe più emozionanti degli Internazionali BNL d’Italia 2026, con la partita tra Noemi Basiletti e Elina Svitolina che si è conclusa al secondo turno. La giocatrice italiana ha commentato la sua performance, sottolineando come la differenza tra vittoria e sconfitta risieda nell’interpretazione della partita. Dopo l’incontro, ha affermato che il bilancio è positivo e che domani tornerà ad allenarsi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si è da poco conclusa una delle favole più belle degli Internazionali BNL d’Italia 2026: la splendida cavalcata di Noemi Basiletti si è fermata contro Elina Svitolina al secondo turno. L’ucraina, due volte vincitrice in carriera a Roma, ha avuto la meglio della ventenne azzurra per 6-1 6-3 in 1 ora e 17 minuti di gioco mettendo fine al torneo dell’italiana che aveva iniziato il proprio torneo lo scorso 28 aprile nelle pre-qualificazioni. In zona mista Basiletti ha commentato l’incontro e la settimana vissuta: “È stata un’esperienza molto diversa, Svitolina la guardavo da piccolissima. All’inizio mi ha fatto un pochino effetto, pure perché era una delle prime partite che giocavo contro una del suo livello.🔗 Leggi su Oasport.it

noemi basiletti la differenza 232 nell8217interpretazione della partita bilancio positivo domani torniamo a lavorare
© Oasport.it - Noemi Basiletti: “La differenza è nell’interpretazione della partita. Bilancio positivo, domani torniamo a lavorare”

Notizie correlate

Noemi Basiletti, chi è l’azzurra che ha vinto la sua prima partita Wta agli Internazionali(Adnkronos) – Noemi Basiletti ha vinto la sua prima partita nel circuito Wta agli Internazionali d'Italia 2026.

Gravina si dimette, la nota ufficiale della FIGC: «Rammaricato per l’interpretazione delle sue parole sulla differenza tra sport dilettantistici e professionistici»Nico Paz Arsenal: Arteta ha messo gli occhi sul talento argentino! Ecco cosa può succedere Calciomercato Roma, Alajbegovic ha stregato tutti! Pjanic...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: IBI 26, Noemi Basiletti a SuperTennis: guarda l'intervista integrale; Noemi Basiletti, che storia! Batte Tomljanovic in 2 set da n.427 del mondo e avanza nel WTA di Roma!; Basiletti a SuperTennis: Devo sempre più andare a prendermi il punto; Urgesi e Basiletti qualificate per il tabellone principale: definite le avversarie al primo turno.

noemi basiletti noemi basiletti la differenzaFavola Basiletti: l'Italia scopre Noemi e il suo exploit a Roma, da 427ª alla Svitolina!La 20enne toscana vince al debutto sulla terra rossa degli Internazionali d'Italia: Ho perso partite combattute con giocatrici forti e questo mi mi ha dato consapevolezza di quello che posso fare ... tuttosport.com

noemi basiletti noemi basiletti la differenzaNoemi Basiletti, che storia! Batte Tomljanovic in 2 set da n.427 del mondo e avanza nel WTA di Roma!La qualificata azzurra Noemi Basiletti, numero 427 del ranking mondiale, elimina la lucky loser australiana Ajla Tomljanovi?, numero 88 della classifica, ... oasport.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.